На Дону без прививки от COVID-19 сотрудников вузов не допустят к работе

В Ростовской области сотрудники университетов и средних специальных учебных заведений, которые не сделали прививку от COVID-19, будут отстранены от работы. Ограничения не распространяются лишь на людей с медицинскими противопоказаниями к вакцинации. Об этом сообщил начальник областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Причина введения новых антиковидных ограничений связана с недостаточной степенью иммунизации среди сотрудников образовательной сферы региона. Если в донских школах вакцинировано около 90 процентов персонала, то в учреждениях высшего и средне-специального образования - 62 процента.

- При проверках вузов и ссузов будем отстранять от работы не привитых сотрудников. Данная мера не коснется лиц с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, - сказал Евгений Ковалев.

Кроме того, с 1 сентября в школах региона будет усилен комплекс мероприятий по предупреждению COVID-19 и санитарной безопасности. Дети с любыми признаками ОРВИ или кишечного расстройства не будут допускаться в учреждения.

По последним данным, число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 481 человека и достигло 124411 больных. Коэффициент распространения инфекции - 1. За весь период жертвами COVID-19 в регионе стали 5988 человек.

Кстати

С 1 июля в Ростовской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для чиновников, педагогов, врачей, студентов, работников сферы услуг, транспорта и культуры. Прививку не делают только по медицинским противопоказаниям. На 31 августа прививку сделали 1,234 миллиона жителей Дона.