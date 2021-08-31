Сочи присоединился к международной программе безопасных путешествий

В администрации Сочи расскажут о первых предварительных итогах "высокого" летнего сезона. Как уже сообщалось, с начала 2021 году курорт посетили больше пяти миллионов туристов. По словам мэра Алексея Копайгородского, загрузка популярных средств размещения прибрежного кластера по-прежнему остается очень высокой и достигает 80-90 процентов.

- Отрасль санкура уже второй год живет в режиме антиковидных мер и при этом сохраняет вектор развития. Так, например, к этому сезону мы разработали восемь новых туристических маршрутов в Адлерском, Хостинском и Лазаревском района, - написал глава муниципалитета в своем Telеgram-канале.

Мэр также рассказал, что Сочи стал первым российским курортом, который присоединился к международной программе путешествий Safe Travels.

Это знак качества, гарантирующий эпидемиологическую безопасность пребывания в объектах размещения. Они неукоснительно соблюдают протоколы Всемирного совета по путешествиям и туризму, которые полностью согласовываются и перекликаются с требованиями Роспотребнадзора, - отметил глава города.

Уже сегодня к проекту Safe Travels подключились 35 отелей и гостиниц Сочи. В ближайшем будущем планируется распространить программу на всю отрасль гостеприимства города - пляжи, объекты показа и рестораны.

- Особой популярностью в этом сезоне пользовались программы постковидной реабилитации, разработанные в Сочи, - подчеркнул Копайгородский. - Они реализуются более чем в 20 санаториях города. Вся необходимая база у нас есть, будем планомерно развивать востребованное направление. Поручил профильному департаменту подготовить отдельную программу отдыха в Сочи в межсезонье и приступить к разработке летней концепции 2022 года.