В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", продлив до 1 октября часть ограничений для бизнеса. Об этом сообщает портал правительства Крыма.

До этого срока пролонгирована приостановка деятельности хостелов. Продлен запрет на работу развлекательных центров, включая детские досуговые и развлекательные организации. Останется под запретом работа различных форм общепита в ночное время, кроте тех, что отпускают продукцию на вынос. Исключение сделано для заведений, где весь персонал вакцинировался от COVID-19, а администрация предоставила Минэкономразвитию Крыма круглосуточный доступ в режиме онлайн к камерам видеонаблюдения.

Раз в неделю (по четвергам) должны быть закрыты на санитарную обработку и генеральную уборку парки аттракционов, аквапарки и развлекательные центры. Для театров, цирков, концертных залов и иных культурно-зрелищных заведений сохраняется требование заполнения залов не более чем на 75 процентов.

В День знаний 1 сентября торжественная линейка в школах для учащихся первых, а также девятых и 11-х классов должна проходить на открытом воздухе, с использованием родителями масок и соблюдением социальной дистанции. Для учащихся со второго по восьмой классы и 10-х классов торжественные мероприятия должны проходить в классных комнатах или на воздухе, без скученности и без участия родителей.