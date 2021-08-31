В Крыму начались выплаты компенсаций пострадавшим от стихии аграриям

В девяти из 13 регионов РФ, объявивших режим чрезвычайной ситуации в связи с потерями в сельском хозяйстве, аграрии заключили договоры страхования урожая. В семи регионах с ЧС уже зафиксированы обращения аграриев за компенсацией, сообщили "РГ" в Национальном союзе агростраховщиков. В Крыму больше других от летних ливней пострадали овощеводы.

Всего в регионах, где масштабы потерь в АПК из-за природных бедствий привели к объявлению режима ЧС, застраховано более 1,5 миллиона гектаров сельхозкультур, высеянных под урожай этого года. Больше всего договоров страхования заключено в Омской области, там застраховано 598 тысяч гектаров, а также в Оренбуржье - 377 тысяч, Татарстане - 285 тысяч, Башкирии - 99 тысяч. Также застрахованы посевы в Забайкалье - 50 тысяч, в Республике Крым и Свердловской области - по 48 тысяч гектаров.

- Пока процесс декларирования ущерба еще в самом начале - гибель культур заявлена только на площади 85 тысяч гектаров, а размер ущерба не превышает 400 миллионов рублей, - сообщил президент НСА Корней Биждов. - Но этот показатель может вырасти.

Крым в прошлом году серьезно пострадал от засухи, в этом году убытки аграриям нанесли летние ливни и град. Обильные осадки вызвали подтопления полей, частично смыли посадки ягодных культур и эфироносов. В начале июля на полуострове вынуждены были повсеместно приостановить уборочную кампанию, поскольку вода стояла на полях. К счастью, это не обернулось большими потерями урожая.

- Обильные осадки не смогли нанести большой ущерб зерновым культурам, садам и виноградникам. Но сильно пострадали ягоды и грунтовые овощи, - рассказал вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - В Джанкойском районе, где выращивают низкорослые томаты, свеклу и морковь, некоторые хозяйства вынуждены были по три раза пересеивать поля.

По данным минсельхоза Крыма, из-за наводнения пострадали более 100 гектаров в Ленинском районе (убытки оценили в 1,5 миллиона рублей) и земли хозяйства, специализирующегося на выращивании клубники в Бахчисарайском районе. Убытки последнего оценены в 13 миллионов рублей.

Оба района пострадали от июньских ливней. Кроме того, еще около трех миллионов убытков принес августовский циклон.

Однако ливни нынешнего лета нанесли сельскому хозяйству полуострова значительно меньший урон, чем затяжная трехлетняя засуха в предыдущие годы. Вице-премьер крымского правительства отметил, что на компенсацию в полном объеме могут рассчитывать только застрахованные агропредприятия. В 2020 году в результате засухи страховые выплаты в размере около 10 миллионов рублей получили четыре хозяйства.

Как пояснили в НСА сейчас страхование сельхозкультур идет только по мультирисковой программе. Новое направление страхования урожая на случай ЧС, добавленное в систему агрострахования из-за изменений законодательства, начнет действовать осенью.

- Мультирисковая программа имеет свои преимущества: в 2021 году застрахованные аграрии обратились к страховщикам по поводу гибели посевов уже более чем в 20 регионах, хотя режим ЧС объявлен только в 13-ти, - уточнил президент НСА Корней Биждов.

На начало августа в самих регионах оценили ущерб, понесенный аграриями в пределах прямых затрат (то есть себестоимости возделывания пострадавших посевов), на уровне 19 миллиардов рублей. Эта цифра не окончательная, поскольку, как показывает практика предыдущих лет, по результатам экспертизы оценка ущерба уменьшается приблизительно в два раза.