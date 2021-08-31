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31.08.2021 10:12
Рубрика: Происшествия

В Севастополе завели дело на прикуривших от Вечного огня подростков

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе в отношении 16-летних подростков, которые прикурили сигареты от Вечного огня у памятника, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны, и выложили видео и интернет, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ "Вандализм, совершенный группой лиц" и пункту "а" части 2 статьи 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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Накануне вечером полиция Севастополя задержала троих участников инцидента - двоих парней и девушку, которая сделала видеозапись. "После вечерней прогулки двое 16-летних подростков прикуривали сигареты от пламени Вечного огня, а их ровесница, посчитав это забавным, снимала происходящее на видео, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю. - После распространения видео в Сети интернет жители города-героя возмутились их поступком. Молодые люди признались в содеянном и извинились перед севастопольцами".

Полиция города на своей странице в Facebook опубликовала видео, на котором ребята признают свои вину и раскаиваются в том, что совершили "нелепый и глупый" поступок.

В отношении двух парней были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. А действия девушки, которая опубликовала видео в интернете, квалифицировали по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ "Распространение оскорбительной информации в информационно-телекоммуникационных сетях". За это предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Сегодня подозреваемых доставили в следственное подразделение СК для выяснения обстоятельств инцидента. Подростков допросили в присутствии законных представителей, было осмотрено место происшествия, изъят и осмотрен мобильный телефон, на который производилась видеозапись. На фигурантов уголовного дела собраны характеристики, допрошены также их родители.

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