Средняя стоимость ОСАГО остается без изменений третий год подряд

Средняя стоимость ОСАГО, несмотря на рост стоимости запчастей и рост средней выплаты по автогражданке, остается неизменной третий год подряд. При этом количество заключенных договоров начало расти.

Средняя стоимость полиса ОСАГО за январь-июль 2021 года составила 5 562 рубля, что практически совпадает с размером средней премии за аналогичный период прошлого года - 5 514 рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. При этом совокупный размер выплат увеличился на 5%, с 77,58 млрд рублей до 81,6 млрд рублей.

Всего за январь-июль 2021 года страховщики собрали 132,56 млрд рублей, что на 8% больше прошлогоднего показателя (122,33 млрд рублей). Объясняется это просто - на столько выросло количество заключенных договоров. Всего продано 23,83 млн полисов против 22,19 млн годом ранее.

За семь месяцев этого года было заявлено 1,08 млн убытков, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество урегулированных страховых случаев выросло на 12% - с 1,03 млн до 1,16 млн. Всего за этот период выплачено 81,59 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее (77,58 млрд рублей).

"Средняя премия по ОСАГО остается неизменной рекордный срок. Напомню, в январе 2019 года, после старта первого этапа реформы по индивидуализации тарифов, она снизилась на 5% и затем ни разу не демонстрировала роста, несмотря ни на кризис из-за коронавируса, ни на резко возросшую в 2020 году стоимость автозапчастей.

Прошел почти год с начала второго этапа индивидуализации тарифов, и такую их динамику можно считать убедительным доказательством правильности избранного Банком России курса на смягчение регулирования тарифов, когда цена ОСАГО для автовладельца все более существенно зависит от степени его аварийности. Кроме того, в этом году мы увидели и заметный - сразу на 3,3 миллиона человек - рост количества водителей, не ставших в течение года виновниками ни одного ДТП.

Это означает, что новая система тарификации не только позволяет сдерживать рост тарифов на ОСАГО, стимулируя конкуренцию между страховыми компаниями, но также и стимулирует безаварийное вождение. Уверен, что следующий этап реформы тарифообразования позволит закрепить и усилить эти позитивные результаты", - сообщил президент РСА Игорь Юргенс.