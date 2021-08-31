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Рубрика: В мире

США запретили своими авиаперевозчикам полеты над Афганистаном

Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полеты почти над всей территорией Афганистана. Исключением стал лишь один маршрут.

Фото: JONATHAN ERNST / POOL / AFP
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"Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы для облета", - цитирует ТАСС распространенное в понедельник уведомление регулятора.

Теперь любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или обратно, либо следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение от управления.

В ночь на вторник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Однако, добавил Маккензи, хотя военная миссия США в Афганистане законцена, дипломатическая деятельность по вывозу граждан США и афганцев, имеющих разрешение на эвакуацию в Америку, продолжается.

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