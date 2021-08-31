США запретили своими авиаперевозчикам полеты над Афганистаном

Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полеты почти над всей территорией Афганистана. Исключением стал лишь один маршрут.

"Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы для облета", - цитирует ТАСС распространенное в понедельник уведомление регулятора.

Теперь любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или обратно, либо следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение от управления.

В ночь на вторник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Однако, добавил Маккензи, хотя военная миссия США в Афганистане законцена, дипломатическая деятельность по вывозу граждан США и афганцев, имеющих разрешение на эвакуацию в Америку, продолжается.