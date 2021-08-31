Строительство новой космической станции РФ может начаться в 2027 году

Россия может начать сборку на орбите новой национальной космической станции через 6 лет. При этом эксплуатация российского сегмента МКС будет параллельно продолжаться. Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Предполагается, что новые модули можно будет запустить с помощью ракеты "Ангара" в 2027 году, к этому же времени должна быть готова инфраструктура на космодроме Восточный. "То есть мы должны летать на МКС до 2028-2029 года, чтобы хотя бы два года перекрыть "стык" между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции", - цитирует Соловьева РИА Новости.

Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ). Он создается с 2012 года и изначально предназначался для Международной космической станции.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что новая российская орбитальная служебная станция станет прообразом космических кораблей, которые в будущем отправятся к другим планетам. По его словам, новая станция "будет прообразом тех пилотируемы крупных модулей, которые в будущем через десятилетия будут достигать других планет не просто с экипажами, а с большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения планет Солнечной системы".