Талибы заявили об обретении Афганистаном независимости после ухода войск США

После завершения вывода американских войск из Афганистана страна обрела полную независимость. Об этом заявил представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Афганский народ также поздравили с завершением иностранного военного присутствия, пишет ТАСС.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, подтвердил, что Вашингтон вывел свои войска из Афганистана.

Однако, добавил Маккензи, хотя военная миссия США в этой стране завершена, дипломатическая деятельность по вывозу граждан США и афганцев, имеющих разрешение на эвакуацию в Америку, продолжается.

Война США в Афганистане длилась 19 лет 10 месяцев и 25 дней. За эти годы было убито 2461 американских военнослужащих и более 20 тысяч получили ранения.