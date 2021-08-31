Tesla на автопилоте врезалась в полицейских, но не все так однозначно

Во Флориде произошло ДТП с участием автомобиля Tesla, который врезался в припаркованную на обочине патрульную машину. Водитель Tesla уверяет, что двигался на автопилоте.

Авария произошла в пять часов утра. Полицейские остановились, чтобы помочь водителю сломавшейся машины. Остановка была совершена по всем требованиям: на патрульном авто были включены спецсигналы. Tesla въехала в левый борт, но на этом не остановилась и зацепила автомобиль, помощь которому оказывала полиция.

В результате столкновения травмы получили водители Tesla и сломанной машины.

Как пишет Market Watch, водитель электрокара уверяет, что он двигался с использованием системы автономного пилотирования. В настоящее время нет никаких фактов, которые могли бы подтвердить его слова или опровергнуть.

Дело в том, что существуют прецеденты, в которых владельцы машин, попавших в аварию, обвиняли автопилот или отказавшие тормоза на их Tesla, однако в ходе расследования выяснялось, что их слова не соответствуют действительности.

Также есть ряд случаев, когда Tesla, двигаясь на автопилоте, не распознавала автомобили экстренных служб с проблесковыми маячками или аварийные знаки: с 2018 года произошло 11 таких случаев, в которых травмы получили 17 человек, есть один погибший.