Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.08.2021 10:01
Рубрика: Легковые авто

Tesla на автопилоте врезалась в полицейских, но не все так однозначно

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Во Флориде произошло ДТП с участием автомобиля Tesla, который врезался в припаркованную на обочине патрульную машину. Водитель Tesla уверяет, что двигался на автопилоте.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Tesla сбила все манекены велосипедистов в краш-тесте

Авария произошла в пять часов утра. Полицейские остановились, чтобы помочь водителю сломавшейся машины. Остановка была совершена по всем требованиям: на патрульном авто были включены спецсигналы. Tesla въехала в левый борт, но на этом не остановилась и зацепила автомобиль, помощь которому оказывала полиция.

В результате столкновения травмы получили водители Tesla и сломанной машины.

Как пишет Market Watch, водитель электрокара уверяет, что он двигался с использованием системы автономного пилотирования. В настоящее время нет никаких фактов, которые могли бы подтвердить его слова или опровергнуть.

Дело в том, что существуют прецеденты, в которых владельцы машин, попавших в аварию, обвиняли автопилот или отказавшие тормоза на их Tesla, однако в ходе расследования выяснялось, что их слова не соответствуют действительности.

Также есть ряд случаев, когда Tesla, двигаясь на автопилоте, не распознавала автомобили экстренных служб с проблесковыми маячками или аварийные знаки: с 2018 года произошло 11 таких случаев, в которых травмы получили 17 человек, есть один погибший.

#Tesla