Третий сезон сериала "Ты" получил трейлер и дату премьеры

Третий сезон отличного ироничного триллера про обаятельного маньяка-библиофила "Ты" (You) получил креативный трейлер, в котором обнаруживается и дата премьеры - 15 октября.

Переведенный субтитрами ролик опубликован на YouTube-канале Netflix Russia. С подписью "А с ребенком их стало трое".

Пенн Бэджли к главной роли, естественно, вернется - это его голос мы слышим за кадром.

Шоу основано на серии романов Кэролайн Кепнес. Первый сезон вышел в сентябре 2018-го, второй - в декабре 2019-го.