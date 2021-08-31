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Третий сезон сериала "Ты" получил трейлер и дату премьеры

Новости
    31.08.2021, 09:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Третий сезон отличного ироничного триллера про обаятельного маньяка-библиофила "Ты" (You) получил креативный трейлер, в котором обнаруживается и дата премьеры - 15 октября.

Фото: kinopoisk.ru
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Переведенный субтитрами ролик опубликован на YouTube-канале Netflix Russia. С подписью "А с ребенком их стало трое".

Пенн Бэджли к главной роли, естественно, вернется - это его голос мы слышим за кадром.

Шоу основано на серии романов Кэролайн Кепнес. Первый сезон вышел в сентябре 2018-го, второй - в декабре 2019-го.

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