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31 августа 2021 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 30 августа 2021 года № 83 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 30 августа 2021 г.
Опубликован 31 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова "31 августа" заменить словами "30 сентября";

2) в пункте 5:

а) подпункт 5.3 признать утратившим силу;

б) абзац третий пункта 5.6 признать утратившим силу;

3) подпункт 6.1 пункта 6 дополнить словами ", носить перчатки в местах приобретения товаров, при пользовании транспортом общего пользования";

4) в подпункте 9.2 пункта 9:

а) в подпункте 9.2.5 слова ", а при посещении объектов торговли - также использования перчаток" исключить;

б) в подпункте 9.2.8 слова "и перчатках" и слово "перчатки," исключить;

5) пункт 11 дополнить подпунктом 11.5 следующего содержания:

"11.5 Действие настоящего указа в части приостановления (ограничения, в том числе путём определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области, распространяется на организации (индивидуальных предпринимателей) с учётом положений Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

6) в подпункте 13.16 пункта 13 слова "Версия 9" заменить словами "Версия 11";

7) подпункт 13.23.1 подпункта 13.23 пункта 13 признать утратившим силу;

8) подпункт 15.2 пункта 15 изложить в следующей редакции:

"15.2. Совместно с Фондом "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" и местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области:

1) обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом и потребителями в местах приобретения товаров;

2) в период с 1 по 30 сентября 2021 года обеспечить проведение месячника "Торговля вне COVID", в рамках которого обеспечить проведение проверок соблюдения требований настоящего указа на объектах торговли.";

9) пункт 17 дополнить подпунктом 17.4 следующего содержания;

"17.4. В период с 1 по 30 сентября 2021 года обеспечить проведение месячника "Общественный транспорт вне COVID", в рамках которого обеспечить проведение проверок соблюдения требований настоящего указа на всех маршрутах общественного транспорта.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.Ю.Русских



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