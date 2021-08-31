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Умер актер Ферхан Шенсой

Новости
    31.08.2021, 19:50
Текст:   Олег Усков

Умер Ферхан Шенсой, актер, режиссер, сценарист, композитор, "икона турецкого театра".

Артист скончался рано утром во вторник в возрасте 70 лет, передает Daily Sabah, ссылаясь на официальное заявление основанной Ферханом в 1980-м театральной компании Ortaoyuncular.

По информации издания, с 2 июля Шенсой проходил лечение на медицинском факультете Стамбульского университета, куда был госпитализирован после открывшегося внутреннего кровотечения.

Причина смерти пока не обозначена.

Шенсой родился в 1951 году в Чаршамбе. Сниматься начал в середине 70-х. Одной из последних экранных работ артиста, преуспевшего в том числе и как комик, стал ситком "Дела, дела".

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