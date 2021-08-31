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31.08.2021 08:49
Рубрика: В мире

В Индии назвали возможную причину вспышки смертельной болезни

Текст: Юрий Чернов
Медицинские власти индийского штата Уттар-Прадеш предполагают, что причиной вспышки новой смертельной болезни в регионе мог стать сыпной тиф. За последнюю неделю это заболевание унесло жизни более чем 70 человек, из которых 40 - дети.
Фото: AFP/SANJAY KANOJIA Фото: AFP/SANJAY KANOJIA
Фото: AFP/SANJAY KANOJIA

Как пишет издание Hindustan Times, в городе Матхура, расположенном в западном Уттар-Прадеше, загадочную лихорадку идентифицировали как сыпной тиф. Болезнь, поразившая более двух десятков человек в этом районе, вызывается бактерией Orientia tsutsugamushi. Типичные симптомы - жар и озноб, головная боль, ломота в теле, сыпь и боль в мышцах. Инфекция передается людям через укусы инфицированных клещей.

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При этом отмечается, что диагностирование сыпного тифа достаточно затруднено, поскольку инфекция протекает с симптомами типичных для этого года инфекций, вроде лихорадки денге или чикунгуньи.

Заместитель главного секретаря штата по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад, выступая накануне на конференции, заявил, что работа над выяснением точной "причины новой вспышки продолжается". "Но у заболевания на лицо все симптомы лихорадки денге", - добавил он.

Тем временем количество инфицированных в западных штатах Индии продолжает расти. "Наша больница ежедневно принимает больных сыпным тифом. Мы потребовали, чтобы медицинские пункты в районе были в состоянии повышенной готовности и немедленно направляли в больницу пациентов с симптомами сыпного тифа", - рассказал изданию Kathmandu Post представитель районной больницы в Байтади. В среднем в больницы штата Уттар-Прадеш в сутки поступает около 20 человек с симптомами этой болезни.

Врачи уверяют, что сыпной тиф можно вылечить, если инфицированный получит немедленную медицинскую помощь. Однако большинство больных занимаются самолечением дома и обращаются за медицинской помощью только после того, как их состояние серьезно ухудшается.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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