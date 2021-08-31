В ПФР разъяснили детали выплаты 10 тысяч пенсионерам

Как и было объявлено ранее на совещании в правительстве, 2 сентября деньги поступят тем пенсионерам, пенсия которых зачисляется на счета в банках (на карту "МИР" или бескарточный счет). А вот те россияне, которые получают пенсию через "Почту России", получат единовременные выплаты вместе с пенсией. "Средства выплачиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия: путем вручения суммы выплаты почтальоном на дому, либо путем зачисления на счет в кредитной организации", - уточняют в ПФР.

Если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Если же деньги вообще не поступят, то пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Например, можно обратиться в ближайшую клиентскую службу ПФР. Специалисты проверят наличие права на выплату и проинформируют пенсионера о результатах.

По указу президента России, подписанному 24 августа, право на единовременную выплату имеют все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Подавать заявления на выплату не нужно. Пенсионный фонд России все сделает сам.

Из данных выплат не могут быть произведены никакие списания по долгам.

Помимо этого, выплата не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от 3 до 7 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.