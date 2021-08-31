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31.08.2021 14:46
Рубрика: Экономика

В ПФР разъяснили, как можно подтвердить статус предпенсионера

Текст: Василий Кошкин

Россияне могут получить статус предпенсионера за пять лет до наступления пенсионного возраста, это дает право на ряд льгот, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесской республике.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Благодаря защищенным электронным каналам связи статус предпенсионера может быть подтвержден в рамках межведомственного взаимодействия. Таким образом, для того, чтобы оформить льготу, гражданину достаточно просто подать заявление. Самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости", - пояснили в ПФР.

Так, например, для освобождения от уплаты имущественного налога на жилье и земельного налога, человеку достаточно подать заявление в ФНС, специалисты которой самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения статуса заявителя. Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости и непосредственно с работодателями.

Кроме этого, подтвердить льготный статус предпенсионер может самостоятельно, обратившись в территориальное отделение ПФР или МФЦ. Справку в формате PDF и XML можно также получить на официальном сайте ПФР.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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