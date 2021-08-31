В России не выявлено больных с новым штаммом коронавируса из ЮАР

Случаев заражения штаммом коронавируса из генетической линии С.1.2 в России не выявлено, сообщили в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Минздрав ЮАР ранее оповестил ВОЗ об обнаружении нового штамма коронавируса, который представляет из себя мутацию варианта C.1, впервые выделенного в январе. Скорость мутаций в этой группе в два раза выше, чем в других, кроме того, новый штамм распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных - "бета" и "дельта". По мнению южноафриканских ученых, C.1.2 может обладать повышенной агрессивностью и устойчивостью к вакцинам.

Как рассказали РИА Новости в "Векторе", Роспотребнадзор постоянно следит за распространением различных вариантов коронавируса в мире, а в центре изучают новые мутации. На данный момент в России не выявляли новый штамм, а также нет признаков того, что набор мутаций C.1.2 будет оказывать влияние на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона".

Специалисты добавили, что сейчас штамм "дельта" вытесняет все остальные генетические линии, доминируя как в глобальном масштабе, так и на отдельных территориях.