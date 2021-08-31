Видео: попадание в слепую зону грузовика закончилось печально

Народная мудрость гласит, что быка нужно опасаться спереди, коня - сзади, а грузовика - в слепой зоне шофера. Но владельцы юрких малолитражек, велосипедисты и пешеходы, похоже, об этом до сих не знают и нет-нет да норовят прошмыгнуть перед тяжелой фурой как раз в тот момент, когда ее водитель заводит машину.

На этот раз в справедливости пословицы убедилась вьетнамская скутеристка из города Мо Дук (провинция Куангнгай). Женщина решила выехать на встречную полосу, но поленилась доехать до перекрестка и там по правилам совершить маневр. Вместо этого она проехала перед стоящим в правом ряду грузовиком и замерла, пропуская машину по левому ряду. В этот момент грузовик в правом ряду тронулся с места и наехал на скутеристку. Вернее, на ее скутер.

Сама женщина, к счастью, не пострадала, но ее "железный конь" не подлежит восстановлению и сгодится теперь разве что на запчасти.

Всезнающие интернет-эксперты скрупулезно проанализировали видеозапись с камер и разделили ответственность за ДТП поровну между дальнобойщиком и скутеристкой. Женщина безусловно не имела права в этом месте выезжать на встречную полосу. Но и водитель грузовика, долго стоявший в правом ряду и убедивший окружающих в том, что ехать он не собирается, тоже виноват.