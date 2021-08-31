Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где должны состояться переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Instagram, опубликовав фото, на котором он вместе с супругой спускается по трапу самолета.

Зеленский отметил, что впереди - "обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США". Он также выразил уверенность, что встреча с Байденом "будет содержательной".

Напомним, ранее встречу лидеров США и Украины несколько раз переносили. Изначально визит Зеленского в США должен был состояться 30 августа. Затем его перенесли с 31 августа на 1 сентября, так как в последний день августа завершался вывод американских войск из Афганистана.