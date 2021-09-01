Байден не будет проводить пресс-конференцию с Зеленским

Президент США Джо Байден не будет проводить пресс-конференцию со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским после встречи в среду. Это следует из графика американского лидера, распространенного ранее Белым домом.

Сама встреча президентов пройдет в Белом доме и начнется в 21:00 по Москве.

Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон с двухдневным визитом. Он уже посетил министерство энергетики США и встретился с министром обороны страны Ллойдом Остином, подписав в Пентагоне рамочное соглашение о стратегических основах партнерства Украины и США в военной сфере до 2026 года.

Зеленский также провел встречу с руководителем НАСА Биллом Нельсоном.