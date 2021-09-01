Байден: Война в Афганистане перестала отвечать интересам США

Решение о выводе войск из Афганистана было верным и мудрым. Об этом заявил президент Джо Байден, обращаясь к нации. Политик добавил, что война на Ближнем Востоке больше не отвечает коренным интересам США.

"Я не собирался продлевать бесконечную войну и откладывать вывод войск на неопределенный срок", - подчеркнул глава Белого дома.

"В чем заключаются наши национальные интересы? В моем представлении только в одном - чтобы Афганистан больше никогда не был площадкой для атак против США. И мы достигли своей цели там еще десять лет назад", - цитирует Байдена ТАСС.

В телевизионном обращении американский лидер также сказал, что, если бы штаты не приняли решение о выводе войск из Афганистана, то ему пришлось бы направить туда дополнительные войска. "Это был правильный момент, чтобы уйти. Я против "вечной" войны", - заявил президент США.

По его словам, "география" терроризма значительно расширилась, и Соединенным Штатам следует бороться против террористических группировок в разных точках планеты.