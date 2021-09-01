Боррель о выводе войск из Афганистана: Это явное поражение Запада

"Поражением Запада" назвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вывод войск США из Афганистана и сложившуюся после этого в стране ситуацию.

"Это точно не победа Запада, - передает ТАСС комментарий еврокомиссара. - Это явное поражение Запада".

Для народе Афганистана, по его мнению, приход к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим.ред) станет "трагедией и катастрофой".

Подводя итоги эвакуации воинского контингента, он призвал все европейские страны сделать выводы из произошедшего и понять для себя, как в дальнейшем выстраивать отношения со своими союзниками, включая США, и "с той частью планеты, которая отказывается принимать наши ценности".

Напомним, что 31 августа завершилась основная часть вывода воинского контингента США из Афганистана. В ходе операции погибли два десятка военнослужащих и столько же было ранено. Тем не менее, президент США расценил итоги эвакуации как "чрезвычайный успех".