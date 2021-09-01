Диетолог Соломатина назвала составляющие идеального завтрака в сентябре

Диетолог Елена Соломатина рассказала, с какого завтрака надо начинать день в это время года. Утром на столе обязательно должен быть цельнозерновой или ржаной хлеб, в котором есть витамины группы B. Без них не происходят метаболические процессы. Это "допинг" для всей нервной системы, объяснила Соломатина в эфире радио Sputnik

Также очень важно по утрам употреблять продукты, которые помогают "встряхнуть" мозг, стимулируют когнитивные функции. "В первую очередь яйца. В желтке содержится холин - предшественник ацетилхолина. Это нейромедиатор, он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение", - объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Стоит напомнить, что самыми полезными считаются каши, приготовленные из неочищенных круп. Есть надо гречку, киноа, перловку, пшено и геркулес. А вот белый рис, манку, овсяные хлопья, кукурузную крупу и мюсли со сладкими добавками лучше из рациона убрать. Кроме каши полезными составляющими завтрака также являются творог, яйца, йогурт, рыба, птица и стакан кефира.