Единый день безопасности проходит на БелАЭС

Масштабный комплекс профилактических мероприятий и разъяснительных программ стартовал на Белорусской АЭС в Островце. Он пройдет в течение первой осенней декады в рамках республиканской акции "Единый день безопасности".

На экранах коллективного пользования, пояснили на предприятии, до десятого сентября будут транслироваться тематические видеоролики, пройдут дополнительные проверки противопожарного состояния в жилом фонде станции, состоятся тренировки по эвакуации людей из зданий в случае чрезвычайных ситуаций, лекции по охране труда и оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, в дни акции посетителей примут информационные центры АЭС в учебном центре атомной электростанции, где им расскажут о безопасности ядерной энергетики, подарят информационные брошюры и буклеты.

Кстати, местные обозреватели акцентируют внимание на том, что с начала реализации крупнейшего энергетического проекта Союзного государства предприятия "Росатома" принимают активное участие в жизни города и Гродненской области в целом, реализуя проекты, направленные на развитие инженерной инфраструктуры, развитие социальных и культурных объектов, поддержку спорта и образования. В общей сложности при участии российских компаний атомной отрасли в регионе уже реализовано 136 проектов, констатируют местные власти.

Сейчас Островец, по словам жителей молодого белорусского атомграда, - "процветающий, активно развивающийся и вместе с тем уютный и комфортный город, в котором есть все необходимое для жизни". С начала строительства АЭС в городе построено три новых микрорайона, введены в эксплуатацию 4086 квартир общей площадью 315 тысяч кв. метров.

Конечно, специалисты-атомщики и их семьи - основа сегодняшнего населения Островца, но вслед за ними в город потянулись врачи, учителя, строители, прокомментировал агентству динамику его развития глава районного исполнительного комитета Игорь Шалудин.

И дело, по его мнению, не только в постоянном приросте населения, город развивается комплексно. "Возводятся и модернизируются жилые кварталы, социальные и культурные объекты, спорткомплексы, для комфортного перемещения между ними проложены десятки километров дорог, появились новые магазины и кафе, активно развивается туристическая индустрия", - пояснил руководитель региона.

Крупным межрегиональным медицинским центром считается и введенная в эксплуатацию первая очередь центральной районной клинической больницы на 380 пациентов. В ней оборудовано межобластное отделение лучевой диагностики с компьютерным и магнитно-резонансным томографами, отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии и кардиологии.

Кроме того, инжиниринговый дивизион корпорации Росатома, который является генеральным подрядчиком проекта сооружения Белорусской АЭС, принимает активное участие в реализации новых образовательных программ в дошкольных и школьных учреждениях города и района, оказывает поддержку в организации и оборудовании новых спортивных площадок. Более того. При его содействии и поддержке Островецкой больнице передана лаборатория для проведения исследований на COVID-19.