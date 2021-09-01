"Газпром" отправил в Китай рекордный объем газа

Поставки по газопроводу "Сила Сибири", который снабжает Китай, продолжают расти и в этом году уже четыре раза был обновлен суточный рекорд, рассказали в "Газпроме".

Так, 26 августа суточные контрактные обязательства были превышены более чем на 5%. Кроме того, растет экспорт и в другие страны - с января по август он в целом увеличился на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 131,3 миллиарда кубометров.

Сильнее всего выросли поставки в Румынию - на 344%. В Турцию с января по август отправили на 173,6% больше газа, в Сербию - на 123.9%. Поставки в Болгарию выросли на 50,9%, в Германию - на 39,3%, в Финляндию - на 22,7%. Более чем на 10% увеличились поставки в Польшу, Грецию и Италию.

Сейчас "Газпром" готовит к запуску первую нитку газопровода "Северный поток-2", на ней идут пусконаладочные работы. Согласно плану, до конца года по "Северному потоку-2" уйдет к потребителям 5,6 миллиарда кубометров газа.