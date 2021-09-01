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01.09.2021 20:01
Рубрика: Экономика

Годовая инфляция в РФ стала самой высокой за пять лет

Текст: Евгения Думанская
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На неделе с 24 по 30 августа недельная инфляция осталась на уровне 0,09%, следует из данных Росстата.

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При этом годовая инфляция в последнюю неделю августа ускорилась до 6,77%, что стало максимальным показателем с августа 2016 года, когда она находилась на еще более высоком уровне - 6,9%. С начала месяца инфляция составила 0,16%, с начала года - 4,68%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 0,9%, куриные яйца подешевели на 0,5%. На столько же выросли цены на свинину. Маргарин и сливочное масло подорожали на 0,4%, цены на говядину и хлеб подросли на 0,3%.

Также отмечен рост цен на некоторые группы непродовольственных товаров, например, на 1,1% подорожали спички. Цены на автомобильное топливо в среднем выросли на 0,1%.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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Как отметила директор департамента макроэкономического анализа Минэкономразвития Екатерина Власова, во второй половине августа сезонное снижение цен на фрукты и овощи замедлилось, это зависит не только от урожая, но и от графика уборки и поступления на рынок. Она подчеркнула, что выводы об инфляции по итогам августа делать пока преждевременно.

"В целом окончательные выводы об инфляционной картине в августе можно будет делать после публикации статистики Росстата за месяц. Напомню, она формируется по гораздо более широкому набору товаров и услуг - 556 по сравнению со 106 в "недельной" корзине, поэтому динамика за месяц может отклоняться от оперативной оценки по неделям", - сказала Власова.

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