Голливуд отдыхает. Грабители банков привязали заложников к крышам авто

В бразильском городе Арасатуба (500 километров от Сан-Паулу, население 200 тысяч человек) произошла серия ограблений банков в стиле голливудских боевиков. Банда из двадцати молодчиков с винтовками блокировала въезды в город горящими автомобилями, выгребла всю наличность из трех отделений Banco do Brasil, а потом скрылась, прикрываясь заложниками, привязанными к крышам и капотам машин.

Как сообщает BBC, бандиты въехали в город на десяти автомобилях. Очевидно, им было известно, что в местных отделениях Banco do Brasil хранятся крупные средства, предназначенные для выдачи беднякам в период пандемии.

Завладев деньгами, преступники захватили заложников, а потом блокировали здание военной полиции. Для контроля обстановки с воздуха они использовали дроны. Шеф полиции рассказал журналистам, что отразить атаку бандитов были готовы 350 сотрудников, но их действия сковывал риск потерь среди гражданского населения. Тем не менее, несколько перестрелок в городе все же произошло.

Помимо того, что при отступлении бандиты привязали к автомобилям заложников, они еще и оставили за собой не менее 14 взрывных устройств, реагирующих на движение или тепло, что еще больше затруднило преследование. В результате основной части банды удалось скрыться. Полиция сообщает об одном убитом налетчике, еще пять было ранено, двоих удалось задержать. К сожалению, в результате стрельбы также погибли двое горожан. О судьбе заложников, привязанных к машинам, пока ничего не сообщается.

В декабре прошлого года произошли аналогичные налеты на отделения Banco do Brasil в городах Камета и Крисиума. Бандиты в Бразилии совершенно распоясались и при ограблениях крупных компаний фактически захватывают целые города, а один раз даже вторглись на территорию соседнего Парагвая.