Hyundai представила самый компактный кроссовер в своей гамме

Компания Hyundai распространила фирменные фото модели Casper - это самый компактный кроссовер в гамме компании, принципиально новый продукт.

Длина, ширина, высота машины - 3595, 1595 и 1575 мм соответственно, для сравнения Casper на 125 мм короче классической трехдверной Lada Niva Legend ВАЗ-21213, при этом новый Hyundai имеет пятидверный кузов и рассчитанный на четырех взрослых салон. Колесная база кроссовера - 2400 мм.

Машина построена на платформе Hyundai-Kia K1, которая уже используется для микролитражки Hyundai i10 последнего поколения AC3.

Однако кузов Casper создан с чистого листа, в экстерьере привлекают внимание спрятанные в оконных рамках ручки задних дверей, двухъярусные фары (блоки ближнего и дальнего смонтированы в бампере), вертикальные задние фонари, необычная решетка радиатора с паттерном переменной площадью.

Гамма двигателей модели включает два агрегата семейства Kappa - это 1,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель, а также турбомотор. Мощность "атмосферника" - 75 л.с., турбо - 99 л.с. Агрегатируют их только с 4-ступенчатым "автоматом" и передним приводом, трансмиссия 4x4 в конструкции не предусмотрена в принципе.

Все подробности и салон новинки раскроют позднее.

Серийное производство Hyundai Casper в Южной Корее стартует в течение сентября 2021 года.

Фото: Пресс-служба Hyundai.