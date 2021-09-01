Индекс РТС впервые за 9 лет превысил 1700 пунктов

Впервые с марта 2012 года индекс РТС в ходе торгов превысил 1700 пунктов. К 15:30 1 сентября он, по данным Мосбиржи, составляет 1702,43 пункта.

Индекс Московской биржи тоже показал рост более чем на 0,6%, он составляет 3945,45. В начале июля индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3900 пунктов, рост с начала года составляет около 19%.

Нефть на бирже ICE растет умеренно - баррель Brent с поставкой в ноябре поднялся на 0,21 и торгуется по 71,77 доллара. WTI продается по 68,43 доллара за баррель, рост составил 0,25%.

Ранее экономист дал позитивный прогноз по курсу рубля в сентябре. Прогноз по курсу доллар/рубля на сентябрь 71,60-75,30, по евро/рублю картина схожа, но с чуть более узким диапазоном: 86-88 рублей.