Интернет-пользователей рассмешило фото Зеленского с подписания документов с США

Интернет-пользователей рассмешила фотография президента Украины Владимира Зеленского, который один присутствовал на подписании двух документов по энергетической отрасли с США. Снимок, на котором Зеленский стоит со сложенными руками возле американского и украинского флагов позади подписывающих бумаги людей, на своей странице в Facebook разместил офис президента Украины.

"Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого", - написала пользовательница под ником Леся Леся в комментариях к посту.

"На фото взрослые люди документы подписывают, какое-то малое стоит будто его в угол поставили. А вот президента Украины здесь точно нет", - считает Светлана Мельник.

"В присутствии Зеленского": стоит какой-то мальчик из обслуги и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы", - написал Сергей Мастеров. А пользовательница Daria Sidorenko сравнила Зеленского с официантом.

Ранее президент Украины прибыл в Вашингтон с двухдневным визитом.