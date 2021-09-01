История несостоявшегося выступления на фестивале "Спасская башня"

В 14-летней летописи международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" австрийский композитор и дирижер Ханнес Апфольтерер занимает особое место. Возглавляемые им коллективы дважды выступали на Красной площади. Сам полковник неоднократно приезжал в Москву как почетный гость этого самого крупного в мире праздника военных оркестров, стал близким другом двух наших генералов - главного армейского дирижера Валерия Халилова и отца-основателя фестиваля Сергея Хлебникова.

Оркестр тирольских императорских стрелков (Австрия) во главе с Ханнесом Апфольтерером на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня - 2016" на Красной площади в Москве. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Когда пять лет назад Халилов погиб в авиационной катастрофе, то его австрийский коллега за три дня написал пронзительную музыкальную композицию, посвященную памяти русского друга. В начале января 2017 года эта мелодия звучала под сводами кафедрального собора Св. Иакова в ходе траурной мессы, а затем ее многократно транслировали наши радио и телеканалы.

Полковник Апфольтерер и возглавляемый им военный оркестр Тироля с особым старанием готовились к "Спасской башне"-2021. Австрийцы рассматривали свой приезд к нам и как встречу со старыми друзьями, и как символ борьбы со страшной пандемией. Все тирольские музыканты последние полтора года были заняты в основном на несении военно-караульной службы, патрулировании магистралей, помощи медикам.

На Красной площади они обещали продемонстрировать уникальную композицию, составленную из мелодий великих русских композиторов, классиков австрийской музыки, сочинений самого Ханнеса Апфольтерера. В ходе работы родилась идея подключить к выступлению наших исполнителей - балалаечников, домристов, трубачей. Таких виртуозов нашли среди студентов Российской академии музыки им. Гнесиных.

По всему выходило, что этот номер мог стать одним из самых "забойных" в программе фестиваля-21.

Сам дирижер на свои средства подготовил и отпечатал красочный буклет о военном оркестре Тироля, его перевели на русский язык.

Валерий Халилов и Ханнес Апфольтерер. Фото: предоставлено военным оркестром из Тироля

Увы, накануне вылета в Москву руководство Минобороны Австрии приняло решение поберечь своих соотечественников от возможной ковидной угрозы. Тирольцы остались дома, а программа "Спасской башни" осталась без запланированного хита.

Однако это только начало нашей истории. А дальше было вот что. Ханнес Апфольтерер за свой счет арендовал тон-студию и сделал профессиональную запись несостоявшегося выступления. Затем опять-таки за свой счет отвез своих музыкантов из Инсбрука в Вену, а ведь это неблизко, 770 км. Там добился особого разрешения на выступление во дворе Розаурказерне - здания Минобороны Австрии. Это выступление записали на видео, затем смонтировали и отправили сюжет в Москву.

Но и это еще не все. Будучи почетным гостем одного из московских фестивалей прошлых лет, Ханнес услышал на конном шоу мелодию Игоря Матвиенко "Выйду ночью в поле с конем…". Он просто влюбился в эту музыку и теперь, желая хотя бы виртуально участвовать в нашем празднике, написал фантазию и аранжировку на тему "Коня". Это стало музыкальным приветствием "Спасской башне". А впервые его исполнили в один из последних августовских дней на площади в самом центре Вены, там, где расположен памятник советским воинам-освободителям.

Таким образом, тирольские военные музыканты, хотя и не смогли приехать в столицу России, но их мелодии у нас будут услышаны. Возможно, их включат в запись трансляции фестивальной программы, которую по традиции покажет канал ТВЦ.

Что же касается балалаечников и домристов из российской академии музыки имени Гнесиных, то их репетиции тоже не пропали даром. Ребята каждый вечер выступают на одной из фестивальных площадок под стенами Кремля, а 4 сентября готовятся дать целый концерт для почетных гостей "Спасской башни".