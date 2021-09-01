Как быстро освободить кучу места в памяти смартфона

Метод расчистки памяти в смартфоне путем удаления кешированных данных мессенджеров действительно очень действенный - можно одним махом освободить несколько гигабайт.

Пользоваться им абсолютно безопасно - все данные, которые удалены из хранилища смартфона, остались в облаке и подгрузятся при необходимости.

Однако есть еще один способ, которым люди пользуются гораздо реже. Он заключается во временном удалении фотографий и приложений, которые не используются.

На iPhone процесс выглядит следующим образом. Нужно зайти в раздел "Настройки - Фото" и поставить галочку напротив пункта "Оптимизация хранилища". В этом случае фотографии в памяти смартфона заменятся на уменьшенные версии, а оригиналы в высоком разрешении останутся в iCloud.

Чтобы временно удалить ненужные приложения на iPhone, нужно открыть "Настройки - App Store" и передвинуть ползунок меню "Сгружать неиспользуемые" в активное положение. Приложение будет удалено, но все данные и документы останутся на смартфоне и восстановятся после переустановки.

Эти же настройки можно включить в разделе "Настройки - Основные - Хранилище iPhone". Там же можно увидеть, сколько места освободится в результате этих манипуляций.

Владельцам Android-смартфонов рекомендуется воспользоваться приложением Google Files. В разделе "Очистка" можно удалить большие и неиспользуемые файлы, ненужные приложения, скриншоты, очистить раздел загрузок, а также включить автоматическое удаление фотографий, копии которых уже хранятся в Google Фото.