Кредиты на покупку автомобиля превысили миллион рублей

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало средний размер автомобильных кредитов в России. Оказалось, что в нынешнем июле средний размер выданных займов на покупку как новых автомобилей, так и с пробегом составил 1,11 млн рублей.

"По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита вырос на 1,0% (в июне 2021 года - 1,10 млн руб.)", - сообщает НБКИ.

При этом в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года - размеры автокредитов выросли ровно на треть (33,4%). По мнению экспертов, причина - в удорожании самих автомобилей. Рост цен на машины фиксируется как на первичном, так и на вторичном авторынке. И, как говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, "эта тенденция находит отражение в размерах автокредитов".

Год назад в III квартале средний размер автокредитов на новые и подержанные автомобили, по данным НБКИ, достиг 843,3 тыс. руб. Что на 11,5% превышало показатели II квартала и было больше рекордного уровня, зафиксированного в конце 2019 года - 842, 6 тыс. руб. Среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования самый большой средний размер автокредита фиксировался в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском АО. Нынешний средний размер автокредита зафиксирован ниже прошлогоднего московского и подмосковного, но превышает показатели всех остальных региональных лидеров.