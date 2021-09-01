Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.09.2021 14:56
Рубрика: Долги и кредиты

Кредиты на покупку автомобиля превысили миллион рублей

Текст: Александр Проценко

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало средний размер автомобильных кредитов в России. Оказалось, что в нынешнем июле средний размер выданных займов на покупку как новых автомобилей, так и с пробегом составил 1,11 млн рублей.

Фото: iStock
Рост "безнадежной" просрочки по автокредитам удалось сдержать

"По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита вырос на 1,0% (в июне 2021 года - 1,10 млн руб.)", - сообщает НБКИ.

При этом в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года - размеры автокредитов выросли ровно на треть (33,4%). По мнению экспертов, причина - в удорожании самих автомобилей. Рост цен на машины фиксируется как на первичном, так и на вторичном авторынке. И, как говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, "эта тенденция находит отражение в размерах автокредитов".

Год назад в III квартале средний размер автокредитов на новые и подержанные автомобили, по данным НБКИ, достиг 843,3 тыс. руб. Что на 11,5% превышало показатели II квартала и было больше рекордного уровня, зафиксированного в конце 2019 года - 842, 6 тыс. руб. Среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования самый большой средний размер автокредита фиксировался в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском АО. Нынешний средний размер автокредита зафиксирован ниже прошлогоднего московского и подмосковного, но превышает показатели всех остальных региональных лидеров.