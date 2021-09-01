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01.09.2021 12:14
Рубрика: Власть

Лавров: Киев вместо выполнения "Минска-2" занимается словесной эквилибристикой

Текст: Алла Владимирова

Украинские власти вместо того, чтобы выполнять Минские соглашения, занимаются "словесной эквилибристикой". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего

"Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса на Донбассе, она провозглашается всеми без исключения… Сейчас украинские коллеги, вы слышите, в основном упражняются в какой-то словесной эквилибристике. То считают, что Русь - это их исконное название, на это уже наше министерство отреагировало, не буду повторяться, то говорят, Крещение Руси - это как раз праздник украинский, ну и так далее… Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно", - заявил министр, выступая перед студентами МГИМО.

По его словам, подобное поведение Киева демонстрирует его намерение искусственно сохранять и наращивать антироссийскую риторику для того, чтобы Запад продолжил его поддерживать.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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