Лавров: Киев вместо выполнения "Минска-2" занимается словесной эквилибристикой

Украинские власти вместо того, чтобы выполнять Минские соглашения, занимаются "словесной эквилибристикой". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса на Донбассе, она провозглашается всеми без исключения… Сейчас украинские коллеги, вы слышите, в основном упражняются в какой-то словесной эквилибристике. То считают, что Русь - это их исконное название, на это уже наше министерство отреагировало, не буду повторяться, то говорят, Крещение Руси - это как раз праздник украинский, ну и так далее… Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно", - заявил министр, выступая перед студентами МГИМО.

По его словам, подобное поведение Киева демонстрирует его намерение искусственно сохранять и наращивать антироссийскую риторику для того, чтобы Запад продолжил его поддерживать.