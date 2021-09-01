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Лидер Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом

Новости
    01.09.2021, 15:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Фронтмен и вокалист культовой глэм-рок-группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Отмечается, что у музыканта лёгкие симптомы. Однако выступления в рамках текущего тура придётся отложить - к огромному разочарованию тысяч фанатов, вовсю ставящих грустные эмодзи к публикации и желающих Джину скорейшего выздоровления - как и второму лидеру, бас-гитаристу и вокалисту коллектива Полу Стэнли.

У Стэнли, напомним, обнаружили коронавирус несколькими днями ранее, в связи с чем был отменён концерт в Пенсильвании.

Kiss при этом подчёркивают, что все члены группы привиты и соблюдают все необходимые профилактические меры в рамках борьбы с заразой.

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