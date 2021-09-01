МЭР: Рост ВВП в июле остался выше допандемийного уровня

Рост ВВП в июле замедлился до 4,7% в годовом выражении, сообщается в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

В июле ВВП оставался выше, чем до пандемии - на 0,4% к четвертому кварталу 2019 года с исключением сезонности, однако рост замедлился по отношению к предыдущему месяцу. По итогам января-июля ВВП вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1,1% к докризисному показателю.

Также ведомство уточнило свою оценку по итогам июня - с 8,5% до 8,9%. В мае рост российской экономики составил 11,4%. Подъем начался в марте после снижения в первые два месяца года.

Как говорится в обзоре, уже 11 месяцев подряд в России снижается уровень безработицы, который по итогам июля уже фактически достиг допандемийного уровня в 4,5%.

"На фоне улучшения ситуации на рынке труда продолжается уверенный рост реальных заработных плат (в июне 2021 г. рост на +4,9% г/г, к июню 2019 г. +5,5%)", - сказано в документе.

Ранее Росстат обнародовал предварительную оценку по росту ВВП на 4,8% в годовом выражении по итогам первого полугодия.