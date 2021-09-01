Росстат: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,8%

В годовом выражении за первые шесть месяцев ВВП России, согласно предварительной оценке Росстата, вырос на 4,8%.

По данным ведомства, в январе-июне рост промышленности составил 4,4%, розничный товарооборот увеличился на 9,3%, пассажиропоток - на 36%, а сельское хозяйство - на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщали в Росстате, во втором квартале текущего года индекс физического объема валового внутреннего продукта вырос до 10,3%, тогда как в первом квартале ВВП упал на 0,7% в годовом выражении.

В Минэкономразвития улучшили прогноз по темпам роста ВВП, подняв его на 0,9%. По итогам года ведомство ожидает увеличение на 3,8%. Банк России прогнозирует рост ВВП по итогам года на уровне 4-4,5%.

Между тем, по предварительной оценке Росстата, годовая инфляция в последнюю неделю августа ускорилась до 6,77%, что стало максимальным показателем с августа 2016 года. При этом недельная инфляция осталась на уровне 0,09%.