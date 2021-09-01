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01.09.2021 14:04
Рубрика: Экономика

Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В

Текст: Михаил Загайнов
Комиссия по расследованию крушения военного-транспортного самолета Ил-112В продолжает работу, делать окончательные выводы о причинах случившегося пока рано, сообщил председатель комиссии, замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В среду "Коммерсант" сообщил со ссылкой на источники, что критическую ситуацию на борту Ил-112В спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен машина ушла "из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона".

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"Приведенные в статье сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно", - заявил Бочаров, слова которого цитирует пресс-служба Минпромторга.

Самолет Ил-112В разбился 17 августа в районе подмосковного аэродрома "Кубинка". На борту находились трое членов экипажа, включая командира - Героя России Николая Куимова. По предварительным данным, все они погибли.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минпромторг

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