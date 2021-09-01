Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.09.2021 16:40
Рубрика: Бензин

Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина

Текст: Евгения Думанская

Для стабилизации рынка Россия сократила экспорт бензина почти до нуля, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Фото: iStock
Пять способов распознать некачественный бензин

Он рассказал, что это произошло без каких-либо запретов для бизнеса - с основным экспортером, компанией "Сургутнефтегаз", была достигнута договоренность.

"Они весь объем поставляют на внутренний рынок", - передает заявление вице-премьера ТАСС.

Новак отметил, что сейчас нет риска повышения цен, а осенью ситуация должна еще больше улучшиться благодаря традиционному падению спроса.

"Не видим никаких рисков повышения цен и наоборот видим тенденцию к восстановлению рынка", - отметил он.

По данным Росстата за 23 августа, с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 6,2%, АИ-95 на - 5,9%, марка АИ-98 поднялась на 7,3%, а дизельное топливо повысилось в цене на 3,9%.