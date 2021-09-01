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01.09.2021 21:49
Рубрика: Экономика

Новак: Россия в октябре увеличит добычу нефти

Текст: Евгения Думанская

Россия в октябре увеличит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак после заседания ОПЕК+.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Ранее стало известно, что страны, входящие в объединение, договорились придерживаться достигнутого в июле соглашения о постепенном увеличении добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки каждый месяц. Такими темпами в ОПЕК+ рассчитывают к октябрю 2022 года постепенно достичь докризисного уровня.

Подчеркивалось, что увеличение добычи будет зависеть от ситуации на рынке. В качестве базы отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для Саудовской Аравии и России установили показатель в 11 миллионов баррелей.

Как рассказал Новак, сейчас российский кабмин отмечает почти полное восстановление мирового спроса на автомобильное топливо, а также в норму приходят авиаперевозки, правда, чуть медленнее - пока потребление находится на уровне в 83% от докризисного.

Мировой спрос на нефть уже достиг 95 миллионов баррелей в сутки, ожидается дальнейшее восстановление. Новак отметил, что до кризиса спрос был на уровне 101 миллион баррелей в сутки.

Фото: iStock
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По словам вице-премьера, уже к следующему месяцу Россия вернет две трети от сокращенной в мае прошлого года добычи, а к маю 2022 года выйдет на докризисный уровень.

"Мы уже к октябрю восстановим добычу на 1 миллион 300 тысяч баррелей. То есть фактически это будет 65% от того уровня, который мы снижали", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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