Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.09.2021 13:01
Рубрика: Российский автопром

Пятый раз за год. АвтоВАЗ поднял цены на все Lada

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В первый день осени российская марка Lada скорректировала цены на свои модели. Это будет уже пятое повышение прайсов на продукцию АвтоВАЗа в текущем году.

Фото: www.vk.com/club188649544
Первые фото салона новой Lada Vesta: планшет и цифровая "приборка"

Очередной пересмотр ценников оказался масштабным. В зависимости от модели подорожание составило от 14 тысяч до 31 тысячи рублей.

Розничные цены на автомобили бренда теперь выглядят следующим образом:

К примеру, Granta Sedan стоит от 545 900 рублей (+14 000 рублей), Vesta Sedan - от 783 900 рублей (+25 000), Xray - от 761 900 рублей (+31 000 рублей), Largus - от 768 900 рублей (+19 000 рублей), Niva Travel - от 820 900 рублей (+24 000 рублей), Niva Legend - от 649 900 рублей (+ 17 000 рублей).

Помимо этого, отечественный автопроизводитель увеличил доплату за металлизированную эмаль. Стоимость металлика для Granta, Niva Travel и Niva Legend составляет 11 000 рублей, а для Vesta, Xray и Largus - 15 000 рублей.

Ранее АвтоВАЗ повышал цены на машины Lada 15 января (+2-5%), 15 марта (+2%), 1 мая (+2%) и 1 июля (+2,43%). К слову, в 2020 году ценники на Lada переписывались шесть раз.

Что касается результатов продаж, то российские дилеры Lada за первое полугодие 2021-го реализовали 200 219 автомобилей. При этом в июле удалось продать 32 013 автомобилей.

#Lada