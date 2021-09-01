Пятый раз за год. АвтоВАЗ поднял цены на все Lada

В первый день осени российская марка Lada скорректировала цены на свои модели. Это будет уже пятое повышение прайсов на продукцию АвтоВАЗа в текущем году.

Очередной пересмотр ценников оказался масштабным. В зависимости от модели подорожание составило от 14 тысяч до 31 тысячи рублей.

Розничные цены на автомобили бренда теперь выглядят следующим образом:

К примеру, Granta Sedan стоит от 545 900 рублей (+14 000 рублей), Vesta Sedan - от 783 900 рублей (+25 000), Xray - от 761 900 рублей (+31 000 рублей), Largus - от 768 900 рублей (+19 000 рублей), Niva Travel - от 820 900 рублей (+24 000 рублей), Niva Legend - от 649 900 рублей (+ 17 000 рублей).

Помимо этого, отечественный автопроизводитель увеличил доплату за металлизированную эмаль. Стоимость металлика для Granta, Niva Travel и Niva Legend составляет 11 000 рублей, а для Vesta, Xray и Largus - 15 000 рублей.

Ранее АвтоВАЗ повышал цены на машины Lada 15 января (+2-5%), 15 марта (+2%), 1 мая (+2%) и 1 июля (+2,43%). К слову, в 2020 году ценники на Lada переписывались шесть раз.

Что касается результатов продаж, то российские дилеры Lada за первое полугодие 2021-го реализовали 200 219 автомобилей. При этом в июле удалось продать 32 013 автомобилей.