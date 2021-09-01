Представлен мощнейший гибрид Mercedes-AMG GT - первый в линейке

От электрификации не уйдёшь: можно попробовать, но в таком случае ты рискуешь просто стать изгоем. В Mercedes в силу электричества верят, и спортивное подразделение Mercedes-AMG не исключение: для мощных моделей даже разработали новую силовую установку, которая дебютировала на Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

Внешне гибридная четырёхдверка практически не отличается от чисто бензинового собрата: чуть изменены воздухозаборники, бампер с патрубками выхлопной системы, появилась новая линейка колёсных дисков размером 20 и 21 дюйм. В салоне изменения и вовсе сведены к новой прошивке мультимедиа и появившимся клавишам регулировки интенсивности рекуперации энергии при торможении.

Силовая установка E Performance состоит из битурбированной V-образной "восьмёрки" M177 объёмом 4.0 литра с отдачей 639 л.с. и крутящим моментом 900 Нм, 14-сильного стартер-генератора, электрического модуля на задней оси и 9-ступенчатого "автомата" AMG Speedshift MCT-9G с мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора.

Если со стартер-генератором всё понятно - нужен при трогании, то задняя часть заслуживает отдельного внимания. Здесь размещён электромодуль, включающий в себя электромотор мощностью 204 л.с. и моментом 320 Нм, двуступенчатую трансмиссию, электронноуправляемый межколёсный дифференциал. Над всем этим комплектом установлена тяговая батарея. Система полного привода осталась механической и реализована через кардан, причём карданная передача может работать при определённых сценариях и в чисто электрическом режиме.

Запас хода в нём составляет всего 12 км, ёмкость аккумулятора, вес которого 89 кг, равна 6.1 кВт∙ч. Стандартная мощность - 70 кВт, краткосрочно - до десяти секунд - отдача может доходить до 150 кВт.

Суммарная мощность E Performance на Mercedes-AMG GT составляет 843 л.с., а максимальный крутящий момент может превышать 1400 Нм. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (700 л.с. и 870 Нм) тягаться с новинкой бесполезно.

До 100 км/ч Mercedes-AMG GT 63 S E Performance разгоняется за 2.9 секунды, что на три десятые меньше, чем это требуется бензиновому "Джи-ти". Максимальная скорость - 316 км/ч.

Публичный дебют Mercedes-AMG GT 63 S E Performance состоится через несколько дней на автосалоне в Мюнхене, продажи суперкара начнутся до конца года.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.