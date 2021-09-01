Предзащита диссертаций в аспирантуре становится в России обязательной

С нового учебного года, который начался сегодня не только в российских школах и университетах, но и в аспирантуре, меняются правила выпуска из нее и - что самое важное - порядок подготовки и требования к защите диссертаций.

Эти перемены в системе подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров обусловлены общим приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2021 года №458, который вступил в силу 1 августа 2021 года - одновременно с ранее принятым постановлением правительства №426. "Российская газета" об этих нововведениях недавно рассказывала.

Однако некоторые пункты упомянутого приказа, регламентирующие порядок обучения в аспирантуре, вводятся в действие, что логично, с начала нового учебного года - то есть с 1 сентября 2021-го.

С этой даты отменяется обязательная прежде госаккредитация программ аспирантуры в российских вузах. И, что больше всего волнует аспирантов, возвращается требование обязательной предзащиты диссертаций. Эта процедура по существу и становится главным тестом по итогам обучения в аспирантуре.

Привычный ранее диплом об окончании аспирантуры упраздняется. Заменой ему станут два документа: заключение комиссии "о соответствии диссертации на соискание ученой степени кандидата наук установленным критериям". И - формальное свидетельство об окончании аспирантуры.

- Если аспирант не представит работу, на которую будет дано положительное заключение госкомиссии, он получит лишь справку о том, что три года находился в аспирантуре. Это ключевой момент, - считает председатель ВАК Владимир Филиппов. - Он изначально настраивает аспиранта на занятие научной, исследовательской работой - то, за что боролись представители научного сообщества. А с другой стороны - повышает ответственность организации, при которой действует аспирантура.

Как пояснили суть нововведений в Минобрнауки России, они нацелены "на усиление научной работы аспирантов и ее результативности, а также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степени".

В пресс-службе ведомства акцентировали и другую важную перемену: с этого дня отменяется процедура государственной аккредитации программ аспирантуры и адъюнктуры. Отныне их будут разрабатывать не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований. Утверждаться такие требования будут самим Министерством науки и высшего образования РФ.

Прием на обучение в аспирантуру по федеральным государственным требованиям планируется начать с 2022/23 учебного года. А у тех, кто продолжит обучение по ранее избранным программам, сохраняются все академические права, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу.

Компетентно

Владимир Филиппов, председатель ВАК:

- В последние годы подход к организации аспирантуры трансформировался и стал в значительной степени образовательным. Как результат - окончание аспирантуры фактически перестали увязывать с защитой диссертации. Теперь эта коллизия нашла разрешение: успешное окончание аспирантуры - это представление уже готовой к защите диссертации. Решение по ней - рекомендуется работа к защите или нет - в каждом конкретном случае будет принимать государственная комиссия.

Вместе с тем возникает и ряд новых вопросов. Например, как быть, если уже на диссертационном совете выпускник аспирантуры не сможет защититься? Процедура будет уточняться, но главный ее смысл - сопровождение лиц после окончания аспирантуры и до защиты. Организация, которая подтвердила, что работа соответствует уровню кандидатской диссертации, должна позаботиться, чтобы выпускник аспирантуры защитился. А значит, возрастает ответственность ведущих кафедр и персональная ответственность научных руководителей.