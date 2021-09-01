Начальник изолятора в Истре признался, что помог сбежать заключенным

Временно исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания подмосковной Истры признал вину во вменяемом ему преступлении. Тюремщика, напомним, подозревают в помощи заключённым, которым удалось в ночь на 6 августа сбежать из этого изолятора.

"Андрей Старшинов признал, что превысил должностные полномочия, в результате чего 5 заключенных сбежали из изолятора", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Старшинова доставили в суд под конвоем. Здесь будет избрана ему меру пресечения.

Сегодня стало известно, что следователи возбудили новое уголовное дело о превышении полномочий в отношении врио начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных.