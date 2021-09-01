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01.09.2021 11:43
Рубрика: Происшествия

По делу о побеге задержан начальник изолятора в Истре

Текст: Иван Петров
Временно исполняющий обязанности (врио) начальника изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда в августе сбежали пять арестантов, задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом в среду сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, задержанию предшествовало возбуждение уголовного дела в отношении указанного сотрудника. Врио начальника ИВС ОМВД по городскому округу Истра подозревается в превышении должностных полномочий, приведших к побегу пяти человек (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Врадий добавила, что следователь уже проводит допрос подозреваемого. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Кроме того, будет решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

На днях председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования дела о побеге.

Дерзкий побег из истринского изолятора произошел в ночь на 6 августа. Пятеро арестантов открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших - 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо выходцев из Молдавии, подозреваемых в серии краж. Мавриди остается единственным из беглецов, кто не задержан. Троих ранее поймали, один сдался сам.

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