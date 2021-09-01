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Текст:   Сергей Бабкин 
13:45 01.09.2021

Названы две опасные ошибки ипотечников

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одной из главных ошибок москвичей, взявших ипотечный кредит, является оформление без первоначального взноса. Такое мнение в беседе с "РГ" выразил независимый аналитик рынка недвижимости, популярный блогер Дмитрий Маслов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Заработать на аренде квартир стало сложнее

Также эксперт рекомендовал воздержаться от потребительского кредитования, обеспечивающего первоначальный взнос. Это может привести к неконтролируемым затратам. В целом же, по оценкам собеседника "РГ", ипотека выгоднее аренды при быстро и стабильно растущих ценах на недвижимость. "Разумеется, здесь не берутся в расчет личные мотивы человека, - отмечает Дмитрий Маслов. - Для людей, которым важна мобильность, лучше аренда; для остальных - лучше кредитная квартира, зато своя".

По оценкам Дмитрия Маслова, банки считают, что заемщик сможет справляться с кредитной нагрузкой, если сумма платежей по всем кредитам не превышает 50 процентов дохода. При этом, чем выше первоначальный взнос, тем ниже риск для банка.

Ранее "РГ" проводила сравнение, что выгоднее в денежном выражении - покупка или аренда квартиры в Москве в долгосрочной перспективе.

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