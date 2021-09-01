Посол Беларуси в России Владимир Семашко открыл школу в Воронежской области

Воронежскую область с рабочим визитом посетила представительная белорусская делегация во главе с Послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

Для жителей поселка Стрелица Семилукского района это стало большим событием. Глава белорусской дипмиссии приехал в Стрелицу, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия здесь новой суперсовременной школы. Она построена белорусской компанией по пилотному проекту развития сотрудничества Беларуси и России в строительной сфере. Новая школа на 520 мест стала ярким подтверждением успешного сотрудничества белорусов и россиян.

Новую школу в Стрелице ждали несколько лет. Ее возвели на месте старой, 1955 года постройки. Заниматься здесь было просто опасно: прогнившие перекрытия, падающая с потолка и стен штукатурка.

Белорусы предложили построить школу на собственные деньги, а затем передать ее в рассрочку местным властям.

Начало строительства пришлось на самый разгар пандемии коронавируса. Многие тогда просто не верили, что строители закончат работы к первому сентября.

И вот, наконец, счастливое событие - открытие школы. Повод настолько важный, что торжественную линейку решено было провести на день раньше - 31 августа. Такого наплыва местных жителей и высокопоставленных гостей раньше здесь никогда не видели. Репортеры "СОЮЗа" приняли участие в церемонии открытия школы.

Символическую ленточку перерезали Посол Беларуси в России Владимир Семашко, вице-спикер Государственной Думы России Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Сложно принималось решение о строительстве школы, - отметил в своем выступлении Владимир Семашко. - Я должен сказать спасибо за принятие решения прежде всего губернатору Александру Гусеву - за ним было последнее слово. И вот в рекордно короткие сроки и с высоким качеством школа построена - меньше чем за год.

Алексей Гордеев особо подчеркнул, что школа - настоящий подарок от белорусского народа, его президента и правительства Беларуси.

- Мы успешно использовали белорусский кредит и белорусские мощности. Построена настоящая красавица-школа, - заявил вице-спикер Госдумы России.

Глава региона Александр Гусев похвалил белорусских строителей:

- Все сделано с душой. Совсем скоро в школе появится еще один важный элемент - музей российско-белорусской дружбы.

Школа действительно получилась очень красивой. Два корпуса - один для уроков, другой - для внеклассных занятий, большая спортивная зона с полноценным теннисным кортом, собственная котельная и даже спальня для тех, кто будет ходить на продленку. У школы будет свой автопарк.

Белорусская делегация заложила памятный знак на месте возведения в Воронежской области новой школы на 500 мест

Глава региона подарил учащимся новой школы два новеньких автобуса, а белорусские гости пригнали в поселок трактор Belarus, оснащенный всем необходимым коммунальным оборудованием.

Как рассказала "СОЮЗу" мама двух мальчишек Мария Земляная, о такой школе жители поселка не могли и мечтать:

"Даже не верится, что мой старший сын Максим пойдет в девятый класс, а младший Евгений в третий в такую замечательную школу. Здесь все есть, даже классы робототехники. Старая школа была маленькой и очень старой. Сын рассказывал, что на них во время уроков падала с потолка штукатурка..."

В семье Тепляковых трое детей. В первый класс в этом году пошла старшая дочь Настя. Отец семейства Антон Тепляков рассказал, что он регулярно ездил смотреть, как идет стройка. Очень хотелось, чтобы Настя пошла в первый класс в новую современную школу. Строители не прекращали работу ни днем, ни ночью. И успели все сделать в срок.

Владимир Семашко рассказал журналистам, что по поводу новой школы кроме восторженных фраз ничего другого не слышал.

- Директор сказала мне, что прежняя была в три раза меньше, - прокомментировал Владимир Семашко. - В новой же школе даже есть возможность развернуть огромный спортивный зал для гандбола. Есть зал для гимнастики, танцев, отдельные специализированные кабинеты, компьютерные классы, огромная столовая… Остается только хорошо учиться...

Как отметил посол, новая школа - пилотный проект сотрудничества в строительной сфере с привлечением экспортного кредита Банка развития Республики Беларусь. Такая схема выгодна обеим сторонам. Россияне получили стабильное финансирование и двухлетнюю отсрочку платежей, а также высокое качество работ за приемлемую стоимость. Выгода белорусской стороны в том, что выдаваемый ею кредит является связанным рядом условий: обязательным участием в строительстве белорусских компаний, которые получат свою прибыль, а также поставками белорусских стройматериалов и оборудования.

- Здесь все выиграли - и россияне, и белорусы. Подобная схема будет использоваться и дальше. Есть решение, что мы в Воронежской области будем строить несколько школ, - сказал Владимир Семашко.

Подтверждением его слов стала еще одна церемония, прошедшая 31 августа. Члены белорусской делегации заложили памятный знак на месте возведения новой школы на 500 мест и детского садика на 220 мест в селе Семилуки.

К СЛОВУ

В ближайшей перспективе - возведение в Воронеже руками белорусских строителей школы на 2860 мест! В ней будет 110 классов, 220 педагогов. Объект уникальный в масштабах России. Проект предусматривает обособленные учебные блоки, создание безбарьерной среды, условия для развития творческого потенциала детей.