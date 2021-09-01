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01.09.2021 02:50
Рубрика: Происшествия

Уволены пять генералов МВД

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
От своих должностей освобождены несколько высокопоставленных сотрудников МВД России. Руководством МВД России отстранены от должности заместитель начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, заместитель начальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов.

Произошло это после ареста бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю генерал-майора полиции Михаила Киселева - против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Генералы Понорец и Демин в 2017 году выступили поручителями Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв и теперь вынуждены нести ответственность за не оправдавшего доверие коллегу. Известно, что так называемый институт поручительства, по идее, включается с момента поступления сотрудника на службу. За будущего курсанта института МВД или, скажем, рядового бойца ППС должны поручиться двое действующих сотрудников. И нести за него персональную ответственность. Вот такая своеобразная круговая порука, которая действует на каждом этапе службы при очередном назначении на новую должность. В данном случае она печально отразилась на судьбах трех генералов.

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А генерала Краснова, видимо, отстранили за упущения в кадровой работе. Ведь помимо арестованного на Камчатке генерала Киселева были еще и громкие аресты в Ставропольском крае.

А вот начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве генерал-майор юстиции Наталья Агафьева и начальник ГУ на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров сами подали рапорты об увольнении. Это их личное решение. Скорее всего, причина - достижение предельного возраста, хотя по закону им могли бы продлить срок службы.

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