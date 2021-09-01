Ижевский инклюзивный театр пригласили на международный конкурс

Оптимизм и вера в свои силы - главная, пожалуй, отличительная черта всех без исключения участников необычного ижевского коллектива - инклюзивного театра "Мечтатели". Его актеры - люди с ограничениями по зрению и слуху. Но талант и мастерство ограничений не имеют. Артисты готовы это доказать и в новом сезоне.

Они не мечтают о чем-то для себя лично. Елена Суслова, которая почти ничего не видит, считает, что главное - мир во всем мире. Но говорит об этом как-то неуверенно, будто спрашивая себя: а возможно ли такое? Коллеги по театру поддерживают - не только возможно, но и необходимо. Михаил Пантелеев тоже за мир, а еще за то, чтобы внуки были здоровы. И существовало это место, где, играя на сцене кого-то другого, остаешься самим собой.

- Мне кажется, я раньше был не там, где нужно. Не на завод надо было идти, а в артисты, - рассказывает Михаил. В "Мечтателях" он уже несколько лет. - Мы ставим классные спектакли, про жизнь и про любовь.

Про них самих уже тоже можно ставить спектакль. О том, как идея создать небольшую театральную студию для тех, кто совсем не видит или смотрит на мир по-другому, превратилась в мощный социальный проект, жизненно необходимый сотням семей. Руководитель инклюзивного театра "Мечтатели" Анастасия Семенова-Романенко и сама не верит, что всего за три года (театр открыли в 2018-м) они смогли зайти так далеко.

- Было двенадцать человек, сегодня - 150, - говорит она. - Это и дети, и взрослые. Самому младшему - восемь лет, самому старшему - 83. Теперь среди нас и слабовидящие, и те, у кого особенности слуха. И те, кто совсем не видит или не слышит. Люди самые разные, но все невероятные, талантливые и открытые.

В прошлом году инклюзивный театр стал миллионером, выиграв президентский грант - "Российская газета" рассказала об этом в номере от 22 сентября.

У "Мечтателей" появилась возможность приглашать преподавателей и сурдопереводчиков. Поставили новый спектакль "Молодость", в котором задействовали сразу 30 артистов, устроили гастрольный тур. А еще записали сборник песен на удмуртском языке и обновили костюмы. Даже нынешним летом не отдыхали. Отправили работу на Международный конкурс инклюзивного танца, завоевали второе место и получили приглашение на финал в Москву.

- В октябре поедем, - рассказывает Анастасия и все удивляется: - Впервые участвуем, и нам так везет!

Впрочем, вряд ли это простое везение. Ведь была и победа в театральной номинации Международных Парадельфийских игр, а еще - Гран-при Всероссийского фестиваля любительских театров. Заслуги есть.

- Мне кажется, я знаю почему, - говорит Анастасия. - У каждого из наших актеров есть своя история - даже у ребенка. И тем более у того, кому за 80. Это видишь и чувствуешь, и колет в сердце. Не от жалости, а от восторга и уважения.

Актеры вышли из замкнутого пространства, как герои из пантомимы "Новая жизнь". Жизнь, кстати, у многих осталась прежней - работа, дом, ежедневное погружение в "доступную" среду. Вот только чувствуют себя мечтатели теперь иначе - не проще, но уверенней.

В этом сезоне "Мечтателям" с грантами не повезло - заявки подавали, но ничего не выиграли. Зато снова повезло с людьми, так что новый сезон станет насыщенным и интересным, уверены в коллективе. Уже объявлен набор участников инструментального ансамбля для детей, в сентябре начнутся уроки игры на гитаре, продолжатся занятия по инклюзивному танцу и хореографии, будут работать хор и студия актерского мастерства.

- Планируем занятия в смешанных группах. Раньше разделяли по возрастам, а теперь решили: будем работать все вместе, - добавляет Анастасия Семенова-Романенко.

И, возможно, именно это станет основой еще одного проекта.

- Огромную работу мы провели по взаимодействию с людьми с различными особенностями и поняли, что надо развивать наставничество, - продолжает Анастасия. - Есть незрячие, которые владеют невероятными навыками: они плетут, шьют, делают руками удивительные вещи. А есть те, кто не слышит, но потрясающе двигается на сцене. И они готовы своими знаниями друг с другом поделиться.

Кстати

"Мечтатели" уверены: они осилят все, что запланировали. Но если кто-то поможет, отказываться не станут и примут любую поддержку. Ну а пока актеры инклюзивного театра делятся друг с другом своими знаниями в небольшой комнате на первом этаже регионального отделения Всероссийского общества слепых. Сейчас в репетиционном зале ставят новый спектакль. Он пока без названия, но уже точно известно - будет не пантомима, об этом попросили сами артисты: высказаться хочется, даже если ты не говоришь и не слышишь. Так что теперь "Мечтатели" будут говорить, петь и даже кричать, рассказывая новую историю жизни и любви.