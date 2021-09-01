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01.09.2021 12:32

Прогулки по набережным

Текст: Николай Косов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 199(8550)
На форуме в Нижнем Новгороде представили проекты реконструкции набережных волжских городов.

На Пятом Всероссийском форуме "Среда для жизни: город и вода" на выставке были презентованы проекты реконструкции набережных в Нижнем Новгороде, Саратове, Энгельсе.

Фото: Татьяна Барыбина
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В Саратове работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Завершается реконструкция старой набережной Космонавтов, идет благоустройство новых участков, где в этом году открылся пляж. В дальнейшем еще один обустроенный участок берега Волги запланировали создать на границе Заводского района.

В Энгельсе сейчас проводится конкурс по проекту реконструкции берегоукрепительных сооружений. При этом предусматривается создание пешеходной зоны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме отметил, что новый стандарт комплексного развития территорий успешно применяется во многих городах России. Более 88 тысяч общественных пространств уже было благоустроено по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

По словам губернатора Валерия Радаева, при преобразовании городской инфраструктуры используются идеи, предложенные на урбанистическом форуме, который прошел в Саратове, а также результаты международного архитектурного конкурса, завершившегося этой весной. Ряд проектов будет выполнен при поддержке ДОМ.РФ. Одна из задач - вернуть Волге важное значение в жизни города, сделать ее главным объектом для туризма. Сейчас в городе идет создание пешеходного кольца длиной 8 километров, самого протяженного в Европе, частью которого станет набережная.

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